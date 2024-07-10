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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أبلغت مارسيل كولر رسميا بفشل التعاقد مع المغربي يحي عطية الله.

واضاف شبانة ان هذا القرار جاء بالتنسيق بين محسن صالح ومحمود الخطيب، مؤكدا على أن اسباب لجنة التخطيط كانت للمغالاة المادية لناديه الروسي.

شبانة: لجنة التخطيط تبلغ كولر رسميا بفشل انتقال عطية الله

واختتم شبانة قائلا: ان لجنة التحطيط تحاول أيضا الابتعاد عن أي أزمات بعد تأكد عودة علي معلول للملاعب بعد شهرين من الان كما إنه على مشارف تجديد تعاقده بفرمان رئيس النادي محمود الخطيب.

