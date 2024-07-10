الرياضة

شبانة: لجنة التخطيط تبلغ كولر رسميا بفشل انتقال عطية الله

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لجنة التخطيط بالنادي أبلغت مارسيل كولر رسميا بفشل التعاقد مع المغربي يحي عطية الله.

واضاف شبانة ان هذا القرار جاء بالتنسيق بين محسن صالح ومحمود الخطيب، مؤكدا على أن اسباب لجنة التخطيط كانت للمغالاة المادية لناديه الروسي.

شبانة: لجنة التخطيط تبلغ كولر رسميا بفشل انتقال عطية الله

واختتم شبانة قائلا: ان لجنة التحطيط تحاول أيضا الابتعاد عن أي أزمات بعد تأكد عودة علي معلول للملاعب بعد شهرين من الان كما إنه على مشارف تجديد تعاقده بفرمان رئيس النادي محمود الخطيب.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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