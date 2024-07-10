تاريخ مواجهات إنجلترا وهولندا قبل موقعة نصف نهائي بطولة يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار نحو مباراة إنجلترا ضد هولندا، التي من المقرر لها أن تقام مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة القمة النارية، في نصف نهائي بطولة أوروبا 2024.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا وإنجلترا اليوم الأربعاء، الموافق 10 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يحتضن ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، مباراة هولندا ضد إنجلترا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اليورو.

تاريخ مواجهات منتخب هولندا ضد إنجلترا

التقى المنتخبان في31 مباراة في جميع المسابقات عبر التاريخ، استطاع منتخب إنجلترا أن يحقق 13 انتصارا مقابل 9 مرات فوز لـ هولندا، فيما حسم التعادل نتيجة 9 مباريات.

وسجل الإنجليز 72 هدفًا داخل شباك منتخب هولندا، فيما سجل منتخب هولندا 37 هدفًا، وذلك قبل الموقعة النارية في نصف نهائي يورو 2024.

ويذكر أن منتخب إنجلترا تخطى عقبة نظيره السويسري بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الوقت الأصلي والإضافي، فيما قامت هولندا بإقصاء، المنتخب التركي بثنائية مقابل هدف.