نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يُعلن موعد وتفاصيل تقديم صفقة مبابي في البيرنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد رسميًا عن حفل تقديم نجمه الجديد، كيليان مبابي، والذي سيُقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

تقديم مبابي في البيرنابيو

سيظهر النجم الفرنسي، بعد خروجه من بطولة يورو 2024، في ملعب سانتياجو برنابيو وسط جماهيره الجديدة.

وسيشهد الحفل توقيع مبابي على عقد يمتد لخمس سنوات مع ريال مدريد، مما يفتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية.

بعد ذلك، سيُعقد مؤتمر صحفي ليتحدث فيه اللاعب عن طموحاته المستقبلية مع الملكي. يأتي هذا الإعلان بعد تأهل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي اليورو، حيث خسر أمام إسبانيا."