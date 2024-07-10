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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي سينتقل رسميا إلى الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

شبانة: ديانج إلى الخلود السعودي لمدة سنة على سبيل الإعارة

وأضاف شبانة ان في حال تألق ديانج مع الخلود السعودي سيقوم الأخير بدفع ٥ ملايين دولار وشراء اللاعب بشكل نهائي.

واختتم شبانة: ديانج يتمتع بقدرات كبيرة في وسط الملعب رغم وفرة النجوم في هذا المركز بالقلعة الحمراء، متوقعا تألقه مع النادي السعودي.

