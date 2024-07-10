نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يضع شرطه أمام إدارة الزمالك لضم صفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على ضرورة تلبية طلبات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من قبل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فيما يتعلق بصفقات الموسم الجديد.

جوميز يضع شرطه أمام إدارة الزمالك

وأشار إلى أن الإدارة تعمل بجدية على البحث عن لاعبين سوبر لتعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابة لمطالب المدرب البرتغالي.

وأوضح شبانة أن الإدارة قد حددت بالفعل صفقتين محتملتين، وقدمتهما لجوميز للاطلاع عليهما قبل التوجه للتفاوض الرسمي مع أندية اللاعبين المعنيين، ولاقى الثنائي ترحيبا بذلك.

وأكد أن جوميز رفض تماما التعاقد مع لاعبين غير دوليين، مشيرا إلى أهمية تعزيز صفوف الفريق بلاعبين منتخبات لتحسين مردودهم وتلاءمهم مع مستوى نادي الزمالك والتحديات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الدوري المصري على استاد الكلية الحربية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لتحقيق الانتصارات وتحقيق النتائج الجيدة في المباريات القادمة.