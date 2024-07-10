الرياضة

شبانة: الأهلى للرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك صراع في المغرب بين الرجاء والوداد للحصول على خدمات لاعب رضا سليم.

شبانة: الأهلى للرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع"

وأضاف شبانة ان مسؤولي الأهلي رفضوا خروج اللاعب بسبب المقابل المادي الضعيف، والذي يقدر ب ٣٠٠ ألف دولار فقط لمدة سنة على سبيل الإعارة.

واستكمل شبانة: المسؤولين في الأهلي إضافة لكولر أكدوا على رفض فكرة بيع اللاعب الا في حالة واحدة وهي الحصول على عرض شراء برقم كبير ومرضي للقلعة الحمراء.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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