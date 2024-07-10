نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلى للرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك صراع في المغرب بين الرجاء والوداد للحصول على خدمات لاعب الأهلي رضا سليم.

شبانة: الأهلى للرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع"

وأضاف شبانة ان مسؤولي الأهلي رفضوا خروج اللاعب بسبب المقابل المادي الضعيف، والذي يقدر ب ٣٠٠ ألف دولار فقط لمدة سنة على سبيل الإعارة.

واستكمل شبانة: المسؤولين في الأهلي إضافة لكولر أكدوا على رفض فكرة بيع اللاعب الا في حالة واحدة وهي الحصول على عرض شراء برقم كبير ومرضي للقلعة الحمراء.

