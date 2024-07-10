عاجل.. كولر يوجه طلبًا خاصًا للجنة التخطيط بالأهلي بشأن موقف كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، حيث يبدو أن مستقبل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، غير واضح بنهاية الموسم الحالي.

كولر يوجه طلبًا خاصًا للجنة التخطيط بالأهلي

وفقا لمصادر، المدير الفني للفريق، المدرب السويسري مارسيل كولر، طلب رحيل كهربا بنهاية الموسم والتعاقد مع مهاجم محلي جديد. وتبدو العلاقة بين اللاعب والمدرب متوترة بعد أن خرج كهربا من مران المستبعدين اعتراضًا على عدم مشاركته في مباراة فاركو.

وطلب كولر من لجنة تخطيط الكرة في النادي عرض قائمة من اللاعبين المحليين في مركز رأس الحربة للتفاوض مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كهربا شارك في 29 مباراة مع الأهلي هذا الموسم وسجل 12 هدفًا وصنع 6 آخرين. على الرغم من قرار طلب رحيله، إلا أن لجنة تخطيط الكرة طلبت من كولر إعادة التفكير في تجميد اللاعب وتشجيعه على المشاركة في المباريات المقبلة، خاصة أنه لا يوجد بديل له بعد رحيل أنتوني موديست.

يتوقع عودة كهربا لتشكيلة الأهلي في مباراتهم المقبلة ضد بيراميدز، مما قد يساهم في تسويق اللاعب للرحيل. يبدو أن الأمور لم تحسم بعد بخصوص مستقبل كهربا مع النادي الأهلي، وسيكون الفترة القادمة حاسمة في تحديد مصيره.