نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. ديانج إلى الخلود السعودي وجوميز يضع شرطه أمام الزمالك لضم صفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

ديانج إلى الخلود السعودي

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي سينتقل رسميا إلى الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف شبانة ان في حال تألق ديانج مع الخلود السعودي سيقوم الأخير بدفع ٥ ملايين دولار وشراء اللاعب بشكل نهائي.

واختتم شبانة: ديانج يتمتع بقدرات كبيرة في وسط الملعب رغم وفرة النجوم في هذا المركز بالقلعة الحمراء، متوقعا تألقه مع النادي السعودي.

جوميز يضع شرطه أمام الزمالك لضم صفقات جديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة على ضرورة تلبية طلبات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من قبل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فيما يتعلق بصفقات الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الإدارة تعمل بجدية على البحث عن لاعبين سوبر لتعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك استجابة لمطالب المدرب البرتغالي.

وأكد أن جوميز رفض تماما التعاقد مع لاعبين غير دوليين، مشيرا إلى أهمية تعزيز صفوف الفريق بلاعبين منتخبات لتحسين مردودهم وتلاءمهم مع مستوى نادي الزمالك والتحديات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الدوري المصري على استاد الكلية الحربية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لتحقيق الانتصارات وتحقيق النتائج الجيدة في المباريات القادمة.

شبانة: الأهلى للرجاء والوداد "رضا سليم ليس للبيع"

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك صراع في المغرب بين الرجاء والوداد للحصول على خدمات لاعب الأهلي رضا سليم.

وأضاف شبانة ان مسؤولي الأهلي رفضوا خروج اللاعب بسبب المقابل المادي الضعيف، والذي يقدر ب ٣٠٠ ألف دولار فقط لمدة سنة على سبيل الإعارة.

واستكمل شبانة: المسؤولين في الأهلي إضافة لكولر أكدوا على رفض فكرة بيع اللاعب الا في حالة واحدة وهي الحصول على عرض شراء برقم كبير ومرضي للقلعة الحمراء.

