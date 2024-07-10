عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز المقرر لها بعد غدِ الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلاقي الأهلي نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إسباني مكون من:

خافيير ألبيرولا روخاس (حكم ساحة)

ألفريدو رودريجو مورينو (حكم مساعد 1)

خورخي بوينو ماتيو (حكم مساعد 2)

فيكتور جارسيا فيردورا (حكم رابع)

يسيدرو ديازي ميرا (حكم فار)

ماتيو بوسكيتس فيريرا (حكم فار مساعد)