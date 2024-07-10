نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب اعتذار إبراهيم عبد الجواد عن الظهور على أون تايم سبورتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر إبراهيم عبد الجواد الإعلامي والمذيع بقناة أون تايم سبورتس، عن الظهور على الشاشة في قرار مفاجئ بعد الحلقة التي قدمها يوم أمس من برنامجه “الهدف”.

إبراهيم عبد الجواد يعتذر عن الظهور عبر أون تايم سبورتس

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "اعتذر لحضراتكم عن عدم الظهور هذا الأسبوع لظروف خاصة".

وقام لاحقًا بتعديل المنشور ليضيف: “وتوضيحًا منعًا لاي اجتهادات هي اجازة وألقاكم علي خير”.

سبب اعتذار إبراهيم عبد الجواد عن الظهور

وتحدث بعض الجماهير والصحفيين أن السبب الحقيقي وراء عدم ظهور إبراهيم عبد الجواد على فضائية أون تايم سبورتس هو ما قاله خلال الحلقة التي قدمها يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 9 يوليو 2024.