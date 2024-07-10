نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز يلتحق بإستعدادات أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إلتحق الجزائري رياض محرز نجم فريق أهلي جدة السعودي بالتدريبات الجماعية للفريق اليوم إستعدادا للموسم الرياضي القادم.

وتغيب محرز عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بإذن مسبق من الجهاز الفني والإداري وفقا لما كشفت عنه مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وركز الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي خلال التدريبات التي أجريت صباحا في صالة اللياقة البدنية على تمارين لياقية متنوعة بإستخدام الأجهزة والأوزان.

ووفقا للمصادر نفسها فإن مدرب الفريق فضل الإكتفاء بتدريبات الصالة في الفترة الصباحية نظرا لحرارة الأجواء.

ومن المقرر أن يواصل أهلي جدة تحضيراته على فترتين صباحية ومسائية إلى حين المغادرة إلى النمسا يوم 15 يوليو الجاري للإنتظام في معسكر خارجي يستمر لمدة 3 أسابيع، يتخلله عدد من المباريات التجريبية.

ويتأهب أهلي جدة لموسم جديد مليء بالتحديات يخوض خلاله أربع بطولات، وهي كأس السوبر السعودي، دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.