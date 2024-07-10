"لاعيبة في أندية كبيرة بتفوت أجوال".. باسم مرسي يفجرها: المراهنات موجودة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

فجر باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي الحالي ونادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية يؤكد من خلالها على وجود المراهنات في الدوري المصري.

وقال باسم مرسي في بودكاست من الجول للجول مع الإعلامية "دينا الإدريسي": "هنا في مصر الكرة ليست الأفضل، واللاعبون هم الأكثر تعرضا للأذى بسبب عدم انتظام جدول مسابقة الدوري المصري".

وتابع: "نلعب 5أو 6 مباريات بشكل متتالي ثم نحصل على راحة لمدة شهر، وهذا الأمر بالطبع يعود علينا بالسلب".



وأكمل: "يوجد بالفعل مراهنات في الكرة المصرية، هناك اتفاقات مع لاعبين بأن يرتكبوا أخطاء في دقائق معينة ويحصلون على إنذار في أوقات معينة، وكل ذلك مقابل 20 ألف جنيه، وهذا حدث بالفعل".

وشدد: "هناك لاعبين تُراهن في الدوري المصري، والمراهنات موجودة في كل الأندية هناك لاعبين في الدوري يتم عرض عليهم تلك الأمور".



واتم: "هناك لاعبين بيتم الطلب منها أن تأخذ إنذار في الدقيقة "30* مقابل 10 آلاف أو 15 ألف جنيه وهناك لاعبين بتقوم بتفويت أهداف وهذا حدث من بعض اللاعبين في أندية كثيرة".