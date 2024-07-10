نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيعلم علينا على طول".. باسم مرسي: جمهور الأهلي لا يحبني لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب باسم مرسي لاعب الإسماعيلي الحالي ونادي الزمالك سابقا، عن غضبه باعتباره لاعب الموسم الواحد، مؤكدًا على تألقه مع الفارس الابيض في أغلب السنوات التي لعب فيها لصالح الفريق الأبيض.



وقال باسم مرسي في بودكاست من الجول للجول مع الإعلامية "دينا الإدريسي": "لقد تواجدت في الزمال 4 سنوات 3 منهم أنا هداف الزمالك في كل البطولات، لماذا أكون لاعب موسم واحد فقط؟ لقد سجلت 53 هدف مع الزمالك، وهذا يعد رقم كبير، والسنة الرابعة فقط تعتبر السنة الوحيدة التي تراجع المستوى وذلك بسبب الإصابة."



وتطرق بحديثه إلى سبب عدم حب جماهير الأهلي له خلال فترة تواجده بالزمالك قال: "بعض جمهور الأهلي لا يحبني بسبب أهدافي، وانا مقتنع بأن لايكره أحد الفاشل أو الذي لا قيمة له، «بالبلدي كدة باسم ده بيعلم علينا على طول هو جمهور الأهلي كدة، جبت أجوال كتيرة فيه وجبت بطولات منه»".



واختتم: "لاعبي الأهلي مثل أي لاعبين والنادي الأهلي مثل أي نادي، "أنا مبعملش حساب لتيشيرت الأهلي"، لاعبي الأهلي عادية جدا، لكن تيشيرت الأهلي بيمنحه طاقة لكنه لاعب عادي جدا".