نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مرسي: لا أتحايل على الحكام للحصول على ركلة جزاء.. أبوتريكة كان يقع بعيد عن اللاعب بـ 2 متر ليحصل عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد باسم مرسي لاعب الإسماعيلي الحالي والزمالك سابقا، أنه لا يتعمد التحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء خلال المباريات، مثلما كان يفعل أبو تريكة الذي كان يتحايل من أجل الحصول على ضربة جزاء.

وقال باسم مرسي في تصريحاته عبر بودكاست من الجول للجول مع الإعلامية دينا الإدريسي: "أنا أعلم جيدًا كيفية الحصول على ركلات جزاء ولكني لا أتحايل على الحكام ولا أقوم بالتمثيل".

وتابع: "لا أعتمد التمثيل والتحايل من أجل ذلك، فمن السهل أن أقوم بهذا ولكني لم أفعل لأسباب عديدة".

واختتم: "ورغم احترامي وحبي الشديد لأبو تريكة واعتباره أسطورة، كان بيقع بعيد عن اللاعب بـ 2 متر من أجل الحصول على ركلة جزاء".