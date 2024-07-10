عاجل.. تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة هولندا في نصف نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة هولندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة هولندا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا ضد هولندا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.