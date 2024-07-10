عاجل.. تشكيل هولندا الرسمي أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنجلترا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية هولندا وإنجلترا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة إنجلترا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: فيربروجن.

خط الدفاع: دينزل دومفريس، ستيفان دي فري، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، جيردي شوتن، تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، دونيايل مالين.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد إنجلترا في كأس أمم أوروبا

تنقل مباراة هولندا ضد إنجلترا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.