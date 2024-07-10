نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. اتحاد الدراجات يحسم موقف اللاعبة شهد سعيد من خوض الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسم الاتحاد المصري للدراجات مع اللجنة الاوليمبية المصرية موقف اللاعبة شهد سعيد وذلك بعد الانتقادات التي طالتها للسفر في الأولمبياد.



وقرر سفر لاعبته " شهد سعيد" إلى اولمبياد باريس، والذي علل رئيسه وجيه عزام " سبب القرار بالمصلحة العامة والتي تقتضي سفر اللاعبة للاولمبياد"

تحذير للاعبة من ارتكاب الأخطاء

واكد رئيس الاتحاد انهم " قاموا بتحذير اللاعبة من اي اخطاء مستقبلية"



سبب انتقاد اللاعبة

وباتت مشاركة اللاعبة محل انتقاد بعد أحداث بطولة الجمهورية بالسويس في شهر إبريل الماضي والتي دفعت فيها زميلتها جنة عليوة خلال المنافسات والتي احتلت فيها شهد الترتيب الرابع بينما كادت جنة أن تحصد البرونزية.

وعقب هذه الدفعة أصيبت جنة بكسور في الكتف والضلوع وفقدان مؤقت للذاكرة لتعاقب الاتحاد المصري بإيقاف لمدة عام لمدة سنة وغرامة 5 الاف جنيه، كما قامت أسرة جنة عليوة بمقاضاة اللاعبة جنائيا.