نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة المصري.. الكاف يجري قرعة البطولة الكونفدرالية غدًا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الخميس، قرعة البطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الثانية والعشرين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة وذلك بمشاركة 52 فريقًا من بينهم النادي المصري.

الكاف يجري قرعة البطولة الكونفدرالية غدًا بالقاهرة

أصدر الكاف عبر موقعه الرسمي إجراءات القرعة التي تم من خلالها إعفاء عدد 12 فريقًا من المشاركة في الدور التمهيدي الأول الذي تنطلق مباريات الجولة الأولى منه أحد ايام 16، 17، 18 أغسطس المقبل.

وتشارك هذه الأندية وفقًا لتصنيفها بالكاف وهي: نهضة بركان المغربي، أسيك ميموزا الايفواري، الملعب المالي، انيمبا النيجيري، الزمالك المصري، اتحاد العاصمة الجزائري، سيمبا التنزاني، المصري، الصفاقسي التونسي، فيتا كلوب الكونغولي، سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، اف سي لوبوبو الكونغولي.

اعتمد الكاف مبدأ التوزيع الجغرافي في توزيع مباريات الدورين التمهيدي الأول وهو ما سيؤدي إلى ملاقاة المصري في الدور التمهيدي الثاني الذي ينطلق في منتصف سبتمبر المقبل - لأحد أندية شباب قسنطينة الجزائري، روكينزو اف سي البوروندي، البن الأثيوبي، البوليس الكيني، البوليس الرواندي، هورسيد الصومالي، جاموس ( جنوب السودان )، الملعب التونسي، كيتارا اف سي الاوغندي، أوهامياجي ممثل زنزبار، بالإضافة إلى ناديين ليبيين سيتم تحديدهما لاحقًا.