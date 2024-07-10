نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي أحمد رفعت يكشف علاقة عبد الظاهر السقا بقطع إعارته من الوحدة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد رشوان محامي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت عن حقيقة علاقة عبد الظاهر السقا من قطع علاقته بنادي الوحدة الإماراتي.



ونشر محمد محمد رشوان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

"فعلا يا نادر عبد الظاهر السقا ملوش دعوه ولا يعرف حاجه عن موضوع رفعت ولا ليه علاقه.حتي بص كده مين إلى ماضي علي قطع الاعاره..اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله..مش عيب تطلع تقول معرفش حاجه يا كابتن مصر..انا حزين والله..

حد يبعتها لابراهيم فايق".

وارفق المحامي عبر صفحته مستندا رسميا بتوقيع عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت موجهة ل اتحاد الكرة يفيد باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لطلب البطاقة الدولية بعد قطع اللاعب اعاراته من نادي الوحدة الاماراتي.

واختتم المحامي رسالته للاعلامي ابراهيم فايق لنشر هذا التوضيح وتصحيح المعلومات الخاطئة.