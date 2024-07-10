الكاف يعفي المصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن إعفاء النادي المصري البورسعيدي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الكاف يعفي المصري من المشاركة في الدور التمهيدي

يأتي هذا القرار في إطار التصنيف السنوي الذي يقوم به الاتحاد بناءً على الأداء والنتائج التي حققها النادي في المسابقات المحلية.

يعد إعفاء المصري من هذا الدور بمثابة تقدير للجهود الكبيرة التي بذلها النادي، حيث تمكن من تقديم أداء قوي في البطولات الأفريقية وتحقيق نتائج إيجابية أسهمت في رفع تصنيفه القاري.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في منح الفريق فرصة أكبر للاستعداد بشكل جيد للمباريات القادمة، خاصةً أن المنافسة في الأدوار المتقدمة تكون أكثر شراسة.

والجدير بالذكر أن بطولة الكونفيدرالية الأفريقية تُعد واحدة من أهم البطولات على مستوى القارة، حيث تشهد مشاركة نخبة من أفضل الفرق الأفريقية.