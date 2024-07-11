نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تعرف على بديل معلول في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتردد الأسماء الكثيرة مابين الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي حول من سيقود جبهة الأهلي اليسرى وذلك بعد إصابة التونسي "علي معلول" بقطع في وتر إكيليس وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لما يقرب من العام،، وانشغل عشاق المارد الأحمر في البحث كثيرًا بالمواقع والصحف وجميع وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي ويتسائلون من هو بديل معلول في الأهلي وهل استقر نادي القرن الإفريقي على التعاقد مع بديلا للاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي للموسم الرياضي القادم 2024-2025 أم لا لذلك حرص دوت الخليج على التواصل مع مصدر خاص له ليقف حول أخر تطورات الصفقة المنتظرة لشغل الجبهة اليسرى للقافلة الحمراء.

-الأهلي يتراجع عن ضم يحيي عطية الله

أكد مصدر خاص خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج على أن مسئولي الأهلي قرروا التراجع عن صفقة انضمام المغربي يحيي عطية الله لاعب سوتشي الروسي الحالي والوداد المغربي السابق، وذلك بسبب مغالاة النادي الروسي في طلباته المالية نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

واضاف المصدر أن مسئولي بطل إفريقيا قرروا البحث عن بدائل أخرى في ظل حاجة الفريق لوجود ظهير أيسر بديل للتونسي علي معلول وعدم قناعة السويسري مارسيل كولر بمستوى كريم الدبيس، وإصابة محمد شكري بديل علي معلول بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه لمدة تقترب من 6 أشهر.

وتابع المصدر خلال تصريحاته أن مسئولي القلعة الحمراء وجدوا ضالتهم في صاحب ال ٢٥ عامًا المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي وذلك في ظل رغبة الرجاء في التعاقد مع التونسي محمد الضاوي “كريستو” والمغربي رضا سليم لاعبي النادي الأهلي.

مؤكدا أن مسئولي القافلة الحمراء ربما يقومون بتسهيل انتقال الثنائي كريستو وسليم للفريق المغربي في مقابل انضمام بلعمري للمارد الأحمر خاصة وأن اللاعب مرغوب فيه بشدة من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول.

- صفقة تبادلية بين الأهلي والرجاء لتدعيم الجبهة اليسرى

وأفاد المصدر بأن حال إستقرار الفريقين على الصفقة التبادلية ستكلف خزينة الشياطين الحمر مبلغ ما يقارب ٥٠٠ ألف دولار لضم يوسف بلعمري وذلك وفق العرض المزعم تقديمه لمسئولي النادي المغربي، فيما يرغب مسئولو الأهلي في إدخال الصفقة ضمن صفقتي إعارة كريستو وسليم والذي ستُكلف الرجاء مبلغ 700 ألف دولار، بواقع 300 ألف دولار للتونسي و400 ألف دولار للمغربي.

واختتم المصدر تصريحاته لـ دوت الخليج بالتأكيد على أنه في حالة موافقة مسئولو الرجاء على طلب الأهلي بانضمام بلعمري، فهذا يعني استقدام بديل قوي للتونسي معلول حيث صغر السن وكذلك سيحسب نجاح لمسئولو التسويق القلعة الحمراء في تسويق الثنائي كريستو وسليم، بسبب عدم اقتناع كولر بمستوياتهما.

وانتقل يوسف بلعمري، من الفتح الرباطي الرياضي إلى الرجاء، مطلع الموسم الحالي، خاض بقميص الرجاء 30 مباراة في مختلف البطولات والمنافسات، سجل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.