نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب إنجلترا يهزم هولندا ويصل نهائي كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام هولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة إنجلترا وهولندا في كأس أمم أوروبا

سجل تشافي سيمونز أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 7، بعد أن تمكن من قطع الكرة من ديكلان رايس ثم انطلق بها إلى حدود منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل هاري كين لصالح إنجلترا في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كين الذي نفذها بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس فيربروجن.

وكاد أن يسجل فيل فودين الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 23، بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن تمكن دينزل دومفريس لاعب هولندا من إبعادها من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح هولندا في الدقيقة 30، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء إنجلترا، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها دينزل دومفريس برأسية، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية وخرجت إلى خارج الملعب.

ورفض القائم الأيمن للحارس فيربروجن الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 33، بعد تسديدة رائعة من فيل فودين من خارج منطقة الجزاء، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنجلترا في الدقيقة 79، سجله بوكايو ساكا، وذلك لوجود تسلل على كايل ووكر.

وأحرز أولي واتكينز الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 1+90، بعد تمريرة من كول بالمر إلى زميله واتكينز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.