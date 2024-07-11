نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على منافس بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت غد، في مقر "الكاف" بأكتوبر، وسيشارك في هذا الحدث ممثلو الأهلي المصري وبيراميدز.

منافس بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

بعد إعلان توزيع الأندية المتأهلة، من المتوقع أن يواجه فريق بيراميدز واحدة من الأندية العشر التالية في دوري الأبطال: