نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنجلترا ضد هولندا في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب إنجلترا من تحقيق الفوز أمام نظيره هولندا بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ليتأهل بذلك الأسود الثلاثة إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

أهداف مباراة إنجلترا وهولندا في كأس أمم أوروبا

افتتح تشافي سيمونز أول أهداف اللقاء لصالح هولندا في الدقيقة 7، بعد أن تمكن من قطع الكرة من ديكلان رايس ثم انطلق بها إلى حدود منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل هاري كين لصالح إنجلترا في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كين الذي نفذها بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يمين الحارس فيريروجن.

وسجل أولي واتكينز الهدف الثاني لصالح إنجلترا في الدقيقة 1+90، بعد تمريرة من كول بالمر إلى زميله واتكينز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.