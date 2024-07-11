نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 11- 7- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية والمصرية عن مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 وبطولة الدوري المصري من أجل متابعة نجومهم المتألقين سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

يتم نقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت العديد من القنوات المجانية والغير مشفرة عن نقلها لعدد من المباريات الهامة من بطولة كوبا أمريكا 2024 عبر شاشاتها مجانا ودون الحاجة للاشتراك وتأتي هذه القنوات على أقمار صناعية مختلفة ويمكن تنزيلها بكل سهولة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات كوبا أمريكا والدوري المصري:

موعد مباراة أوروجواي وكولومبيا في كوبا أمريكا 2024

من المقرر أن تقام مباراة أوروجواي وكولومبيا يوم الخميس 11 يوليو 2024 على ملعب بنك أوف أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

مواعيد مباريات الدوري المصري

- طلائع الجيش والزمالك: الساعة 9 مساء بتوقيت مصر في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري

- المقاولون العرب ومودرن سبورت: الساعة 9 مساء بتوقيت مصر في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري