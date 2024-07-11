نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لويس دياز يقود الهجوم.. تشكيل كولومبيا الرسمي ضد أوروجواي في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا عن تشكيل منتخبه الرسمي لمواجهة نظيره أوروجواي صباح اليوم في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتلعب مباراة كولومبيا والأوروجواي صباح اليوم الخميس على ملعب بنك أمريكا، ضمن لقاءات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة كولومبيا والأوروجواي عند تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل كولومبيا أمام أوروجواي في كوبا

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