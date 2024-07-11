ميدو يحذر اللاعبين من التوقيع للأندية على بياض

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو توقيع اللاعبين الصغار للأندية بعقود على بياض، مشيرًا إلى أنه يجب على اللاعبين الكبار توجيه النصيحة لهم.

ميدو: أناشد اللاعبين بعدم التوقيع للأندية على بياض

قال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "أناشد اللاعبين بعدم التوقيع للأندية على بياض".

وتابع: "على اللاعبين الكبار توجيه النصحية للاعبين الصغار بعدم التوقيع لأي نادٍ على بياض، لأن من سيتعرض للأذى هو اللاعب نفسه".

وأكمل: "كنت أتمنى قرار من رابطة الأندية بعدم خوض المباريات عصرًا بعد واقعة أحمد رفعت في الإسكندرية أمام الاتحاد".