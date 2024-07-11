الرياضة

ميدو يحذر اللاعبين من التوقيع للأندية على بياض

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو توقيع اللاعبين الصغار للأندية بعقود على بياض، مشيرًا إلى أنه يجب على اللاعبين الكبار توجيه النصيحة لهم.

ميدو: أناشد اللاعبين بعدم التوقيع للأندية على بياض

قال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "أناشد اللاعبين بعدم التوقيع للأندية على بياض".

وتابع: "على اللاعبين الكبار توجيه النصحية للاعبين الصغار بعدم التوقيع لأي نادٍ على بياض، لأن من سيتعرض للأذى هو اللاعب نفسه".

وأكمل: "كنت أتمنى قرار من رابطة الأندية بعدم خوض المباريات عصرًا بعد واقعة أحمد رفعت في الإسكندرية أمام الاتحاد".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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