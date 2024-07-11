نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع آرسنال في طريقه إلى الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سكاي سبورت عن إتمام نادي لاتسيو الايطالي الاتفاق مع الأرسنال علي ضم المدافع البرتغالي نونو تافاريس في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق تم بين الناديين علي انتقال اللاعب إلي لاتسيو مقابل 4 مليون جنية استرليني بالأضافة إلي مليون جنيه استرليني امتيازات.

وأفادت الصحيفة إلي أن الارسنال سيضع بند في عقد تافاريس يسمح له في الحصول علي 20 % من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

لاتسيو يرغب في الحصول علي خدمات ترفاريس

وأشارت إلي أن لاتسيو الايطالي يحاول إقناع تافاريس علي الموافقه علي الانضمام إلي صفوف الفريق في الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن المدافع البرتغالي البالغ من العمر 24 عام، انضم إلي صفوف الارسنال قادمًا من بنفيكا البرتغالي عام 2021 بمقابل 8 مليون جنية استرليني.