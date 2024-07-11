نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الدراجات يوضح سبب مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس رغم العقوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن موضوع شهد سعيد وجنة عليوة يحدث كثيرًا في السباقات، ورياضة الدراجات فيها الكثير من الاحتكاكات، مؤكدا أن مصلحة مصر هي مشاركة شهد في الأولمبياد.

رئيس اتحاد الدراجات: العقوبات لا تمنع مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "قمنا بمحاسبة شهد سعيد وتم فرض عقوبة ضدها وفقًا للوائح الموجودة لدى اتحاد الدراجات، وشهد وجنة عليوة مثل أبنائي تمامًا، نحترم جميع الأشخاص ورؤيتهم لكن لدينا رؤية خاصة لمصلحة اللعبة".

وأضاف: "نراعي كل الأمور الإنسانية والاخلاقية في المقام الأول، ولكن حدث نوع من الإثارة الشديدة لموضوع مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد، كان من الممكن أن يمر ببساطة، والمخطئ يحصل على عقاب، والذي تضرر "نطيب خاطره"، نحن أسرة واحدة في النهاية".

وأكمل: "اعطيت تعليمات بتحمل اتحاد الدراجات لكافة تكاليف علاج جنة عليوة، ونحن لدينا مجلس إدارة محترم يأخذ قراراته للصالح العام، ولمصلحة اللعبة، أنا لدي معلومات بنسبة 100% عن كل التفاصيل الخاصة بالأمور التي تخص اللعبة، ولا نسير وفق أراء المجتمع".

وأتم: "تم فرض عقوبة ضد شهد سعيد، وهناك عقوبات آخرى ستصدر ضدها، والعقوبات لا تمنع من مشاركاتها في الأولمبياد، وحتى لو لم تحصل على أي ميدالية فأنها سوف تمثل مصر خلال البطولة، واتمنى الشفاء لـ جنة عليوة، ومكتبي مفتوح أمامها".