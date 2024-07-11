نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ألماني لضم تشافي سيمونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن تشافي سيمونز أبلغ فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بقرار رحيله عن الفريق خلال الانتقالات الجارية.

وأضاف أن اللاعب سيبدأ الخميس القادم التفكير في وجهته المقبلة مع وكيله في ظل اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وأفاد أن بايرن ميونخ ولابيزيج يطمحان في ضم تشافي سيمونز علي سبيل الاعارة في الانتقالات الصيفية الجارية.

بايرن ميونخ ولايبزيج يطمحان في ضم تشافي سيمونز

والجدير بالذكر أن اللاعب الدولي الهولندي سيمونز انتقل الموسم الماضي إلي لايبزيج الألماني علي سبيل الاعارة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عام، مع لايبزيج الموسم الماضي في 42 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 13 تمريرة حاسمة.