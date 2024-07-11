نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مواجهته أمام الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 والتي ستُقام غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

في برنامجه "مع شوبير" على قناة "أون سبورت إف إم"، أكد شوبير أن المباراة بين الأهلي وبيراميدز ستكون ذات حسم كبير، حيث يسعى كل فريق لإحباط الآخر والتأثير على سلسلة انتصاراته.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكارتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون مايلي، فخري لاكاي.

شوبير أوضح أن المدير الفني لبيراميدز، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، يملك قدرات واسعة من اللاعبين المميزين، مع الإشارة إلى غياب الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب تواجدهما مع المنتخب الأولمبي.