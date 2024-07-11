نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صلح الشحات والشيبي وتطورات ملف الراحلين عن الأهلي.. غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش وسبب تعثر سفر منتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 11-7-2024 في السطور التالية:

شوبير: أتمنى صلح الشيبي والشحات

تمنى الإعلامي أحمد شوبير أن يتصالح الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وتحدث شوبير عبر برنامجه الإذاعي قائلا:" أنتهت أزمة الشحات والشيبي في المحاكم، والنقطة الصعبة عدت".

وتابع:" الروح الرياضية دائمًا تنتصر، لماذا لم نستغل مباراة الفريقين غدا ويحدث لقاء بين الثنائي للصلح".

وأضاف:" حتى إذا استمرت الأزمة بينهم في المحاكم، على الأقل تدي رسالة للجميع أن الأمر في النهاية رياضة ".

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آخر التطورات في ملف الراحلين عن الأهلي بالميركاتو الصيفي الجاري

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن آخر التطورات في ملف الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر راديو أون:" نادي الخلود قدم عرضًا رسميًا لضم أليو ديانج من النادي الأهلي ".

وتابع:" الأهلي غير مُعجب بالعرض من الناحية المادية، وحتى تلك اللحظة لم يحدث إتفاق بين الطرفين".

وأضاف:" أنا على المستوى الشخصي أحب أليو ديانج وأراه لاعبا بمستوى عالمي، وكنت أتخيل أنه سيحترف بأوروبا، وأرى أن رحيله خسارة للنادي الأهلي".

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بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في دوري نايل

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ضمن منافسات دوري NILE لموسم 2023-2024.

الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، يدخل المباراة وسط غياب 11 لاعبًا لأسباب مختلفة، وهم:

محمود عبدالرازق "شيكابالا": غير جاهز فنيًا بسبب إصابة في العضلة الضامة.

محمود حمدي "الونش": يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

محمد عبدالشافي: يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي: يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

أحمد سيد "زيزو": غائب بسبب الانضمام إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي.

حسام عبد المجيد: غائب بسبب الانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي.

محمد شحاتة: غائب بسبب الانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

زياد كمال: غائب بسبب الانضمام إلى قائمة مصر الأولمبي.

مصطفى الزناري: غير جاهز.

ناصر منسي: غير جاهز.

سامسون أكينيولا: غير متواجد بسبب الهروب وعدم جاهزية التأشيرة الخاصة به.

سبب تعثر سفر منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لأولمبياد باريس

كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الخميس، أن تأخير سفر منتخب مصر الأولمبي إلى فرنسا كان بسبب السفارة الفرنسية في مصر. وقد أصدرت السفارة بيانًا رسميًا للاعتذار عن التأخير، مشيرة إلى أن التأشيرات سيتم إصدارها اليوم والسفر سيتم خلال الـ24 ساعة المقبلة.

قال إدريس: "بعثة مصر ستغادر إلى فرنسا على دفعات وستستمر حتى يوم 25 من الشهر الجاري. منتخب مصر لكرة السلة تراجع مستواه منذ سنوات، ولكنه بدأ يستعيد مستواه مؤخرًا وسنعمل على حصد البطولات في الفترة المقبلة".

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مدير المنتخب الأولمبي يكشف عن موقف إبراهيم عادل

كشف محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي عن اخر تطورات وأخبار المنتخب إضافة لموقف إبراهيم عادل لاعب منتخب بيراميدز.

وأجرى حرب مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ملعب أون تايم والذي يذاع عبر قناة أون تايم.

وقال حرب: "مازال إبراهيم عادل تحت التأهيل ويكمل تمرينه مع الجهاز الطبي، وحتى الان لم يشارك في التدريبات الجماعية".

وتابع: "إبراهيم عادل حسب معلوماتي سيكمل مع المنتخب ولن يخرج من المعسكر من أجل المشاركة أمام الأهلي.