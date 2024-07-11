نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يفاجئ الأهلي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز علي تشكيل الفريق السماوي أمام نظيره النادي الأهلي غدا الجمعة.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره فريق الأهلي في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز المتوقعة على النحو التالي:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه كل من محمد حمدي ومحمود مرعي ومحمد الشيبي وأحمد سامي ومصطفى فتحي ومهند لاشين وبلاتي توريه وفخري لاكاي والمغربي وليد الكرتي وفيستون ماييلي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ترتيب جدول الدوري الممتاز فيما حل النادي الأهلي في المركز الثاني.