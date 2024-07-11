نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت الأزمة.. منتخب مصر الأولمبي ينهي اجراءات السفر إلى فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أزمة منتخب مصر الأولمبي، الخاصة بالسفر إلى دولة فرنسا، لبدء الاستعدادات للمشاركة في منافسة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكانت بعثة منتخب مصر قد واجهت أزمة مؤخرا مع شركة الطيران الخاصة بنقل للفراعنة، بسبب حجز الطائرة مما ترتب عليه تأجيل موعد السفر.

- موعد سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي

وأعلن اتحاد الكرة المصري، انتهاء أزمة المنتخب الأولمبي حيث تسلم أعضاء البعثة جوازات السفر وتأشيرات فرنسا، والبعثة تطير لفرنسا عصر اليوم.

تم وضع ستيكرز دخول فرنسا علي الباسبورات كإستثناء لاقامه المعسكر لحين استخراج بطاقات الدوره الاولمبيه بعد مجهود من اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه والخارجية واللجنه الاولمبيه مع اللجنه المنظمة للبطولة.

- قائمة مصر في أولمبياد باريس



محمد النني وأحمد مصطفى زيزو وثلاثي حراسة المرمى حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وإبراهيم عادل ومحمود صابر وحسام عبدالمجيد ومحمد شحاته وزياد كمال ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد حمدي وأسامة فيصل وأحمد قطة ومصطفى ميسي، بالإضافة إلى الثنائي المحترف بلال مظهر وعمر فايد.