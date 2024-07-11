نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإعلامي محمد الليثي أكد موافقة النادي الأهلي على انتقال لاعب خط الوسط الجزائري، أحمد القندوسي، الذي يلعب حاليًا مُعارًا لنادي سيراميكا كليوباترا، إلى نادي الشمال القطري. يجري حاليًا التفاوض بشأن المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

الأهلي يوافق على رحيل القندوسي

وفي برنامجه "10 و10 مع محمد الليثي" على موجات "أون تايم سبورت إف إم"، أشار الليثي إلى أن النادي القطري عرض مليوني دولار لشراء اللاعب، لكن الأهلي طلب زيادة المبلغ إلى 3 ملايين دولار لإتمام الصفقة. بعد ذلك، رفع النادي القطري عرضه إلى مليوني و200 ألف دولار، وما زال الأهلي ينتظر رفع المقابل المالي من أجل الموافقة النهائية على الصفقة.

أوضح الليثي أن الأهلي في البداية لم يكن يرغب في بيع القندوسي، إلا أن مدرب الفريق مارسيل كولر أصر على عدم عودته، مؤكدًا أنه لا يحتاج لخدمات اللاعب الجزائري في التشكيلة الحالية، مما دفع النادي لمناقشة العرض القطري والنظر في إتمام الصفقة.

القندوسي انضم إلى الأهلي في يناير 2023 قادمًا من نادي وفاق سطيف الجزائري، ووقع عقدًا لمدة أربعة مواسم ونصف.