نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: وفاة أحمد رفعت رسالة لنا جميعا لنتعظ ونبتعد عن الصراعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن وفاة أحمد رفعت، نجم نادي فيوتشر ومنتخب مصر السابق، تعتبر رسالة مهمة لنا جميعا.

قال تامر عبد الحميد: "أحمد رفعت عاد للحياة في وقت توقعنا فيه جميعا إنه سيودع الدنيا، ورحل عن عالمنا في أكثر وقت كان قد بدأ فيه يستعيد عافيته هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا جميعًا".

وتابع: "ورق ايه يا جماعة واتهامات ايه لناس معينة؟ نحن في دولة قانون وأثق تمام الثقة في قضاء مصر الشامخ لتحقيق العدالة في قضية رفعت".

وأضاف عبد الحميد: "يجب أن نتعظ يا جماعة ما الذي سنأخذه من الدنيا غير السيرة الطيبة وحب الناس؟ لا شيء يستحق الصراعات، حالة رفعت وضحت لنا جميعا أن الحياة لا تسوى شيئا".