نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يكرم ابطال العالم لكرة السرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قام الاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بتكريم ابطال العالم لكرة السرعة الدائرية فى البطولة التى احتضنتها الغردقة وحصد فيها الفراعنة ١٢ ميدالية.

وقد جاء التكريم من قبل الاتحاد لتكليل جهود هؤلاء اللاعبين على تشريف مصر فى هذه البطولة.

ومن جانبه أكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد، أن حفل التكريم هو ” مناسبة للاعتزاز والافتخار بما أنجزه هؤلاء الابطال ” معتبرا أن هذا الانجاز ” مؤشر على تفوق مصر في هذه اللعبة من الرياضة”.

واضاف الخطيب أن الاتحاد لم يبخل بأى دعم سواء مادى أو معنوي لهؤلاء الابطال وذلك توجيها، بالدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى قطاع الرياضة.