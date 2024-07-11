نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي يخوض به مباراة نظيره فريق طلائع الجيش اليوم السبت الموافق 11 يوليو الحالي بستاد الكلية الحربية ضمن منافسات مؤجلات الجولة 16 من الدوري.

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش

ويحتل الفارس الأبيض المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد تحقيق 12 فوز و5 تعادلات وخسر 7 بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 35 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات وتعادل بأحد عشر وهزم بعشرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: صبحي

خط الدفاع: جابر، عبدالمجيد، المثلوثي، شحاته.

خط الوسط: دونجا، السعيد، ماهر.

خط الهجوم: موتيابا، أوباما، شلبي.