نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يواجه بطل زنزبار في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بيراميدز لنظيره نادي jku بطل زنزبار.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره في مباراة الذهاب خارج الأرض أحد أيام ١٦ أو ١٧ أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أحد أيام ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٥ أغسطس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الأهلي، يوم غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.