الرياضة

بيراميدز يواجه بطل زنزبار في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -  

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بيراميدز لنظيره نادي jku بطل زنزبار.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره في مباراة الذهاب خارج الأرض أحد أيام ١٦ أو ١٧ أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أحد أيام ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٥ أغسطس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره ، يوم غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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