عاجل.. منافس الأهلي في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الخميس قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراتي جورماهيا الكيني والمريخ جوبا من جنوب السودان.

منافس الأهلي في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا

في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، سيواجه الأهلي الفائز من جورماهيا والمريخ جوبا، حيث ستقام مباراة الذهاب خارج مصر في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2024، بينما ستقام مباراة الإياب في مصر في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2024.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أعفى الأهلي، بصفته حامل اللقب، من خوض مباريات الدور التمهيدي، التي ستنطلق قريبًا.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من دوري NILE، وذلك في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة.