عاجل.. منافس الزمالك في افتتاح مشواره بكأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والشرطة الكيني في دور الـ32 للبطولة.

منافس الزمالك في افتتاح مشواره بكأس الكونفدرالية

أجرى الاتحاد الإفريقي اليوم مراسم سحب قرعة بطولة كأس الكونفدرالية، والتي كشفت عن منافس الزمالك في الدوري التمهيدي الثاني.

ويبدأ الزمالك مشواره في الكونفدرالية ابتداء من منافسات دور الـ32، حيث يلتقي الزمالك أمام الفائز من (مباراة البن الإثيوبي أمام الشرطة الكيني).

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة، على حساب نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والفوز بهدف في لقاء العودة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الطلائع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.