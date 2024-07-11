نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مشهد مروّع.. شرطي يطلق النار على ساق لاعب كرة قدم (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - امتلأت ملاعب كرة القدم بالدماء في مشهد غير مسبوق شهدته ملاعب كرة القدم، أمس الأربعاء، ورغم تواجد العديد من العنف والمواقف الغير رياضيه في كرة القدم ولكن هذا المشهد لم يحدث من قبل، أطلق شرطي النار على ساق أحد اللاعبين.

شرطي يُصيب ساق أحد اللاعبين

أثارت هذه الحادثة الغريبة جدل كبير، وفي مباراة أقيمت أمس الأربعاء جمعت بين نادي غريميو أنابوليس ضد نظيره سينترو أويستي بدوري الدرجة الثانية البرازيلي بكرة القدم، ضمن الجولة الـ12.

وعقب إنتهاء المباراة انتشر مقطع فيديو لرجل أمن يحمل بندقية، وأثناء تجمع اللاعبين لاعتراضهم على قرار ويتجادلون على خط التماس، قام الشرطي دون سابق إنذار، بإطلاق رصاصة مطاطية، على حارس مرمى غريميو أنابوليس، رامون سوزا، الذي أصيب في ساقه.

وظل يتألم الحارس من الإصابة ويعرج مبتعدا عن اللاعبين من شدة الألام والجميع في ذهول مما حدث دون معرفة سبب عملية إطلاق الرصاصة المطاطية على حارس مرمى غريميو، كما سادت أجواء ارتباك في المباراة بين لاعبي الفريقين عقب انتهائها.

ووقع اللاعب على الأرض، وقام الفريق الطبي بمعالجته، ليقدم الإسعافات الأولية، لإنقاذ الحارس حتى لا تشكل الإصابة خطرا على حياته.

وكتب النادي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إنه شهد حدثا مثيرا للاشمئزاز بعد أن أصيب حارس مرماه برصاصة (مطاطية) أطلقها عليه رجل أمن في ملعب جوناس دوارتي.

وأكمل: "إنه عمل مروع وغير جدير بالثقة وإجرامي من جانب شخص يجب أن يوفر الأمن والسلامة للأشخاص الموجودين في ملعب جوناس دوارتي.. لقد تميز يوم 10 يوليو باعتداء عنيف ومروع ضد أحد لاعبينا".

واختتم: "أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة حتى تتم معاقبة الطرف المسؤول وتسود العدالة، وحتى لا تمر هذه الجريمة الإجرامية دون عقاب".

وانتهت المواجهة التي أقيمت أمس الأربعاء الموافق 10 يوليو، بخسارة فريق غريميو أمام سينترو أويستي بهدف لهدفين.