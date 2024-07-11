بيلسا يعلق على اشتباكات لاعبي أوروجواي مع جماهير كولومبيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب الأوروجواي، على أحداث الشغب التي حدثت عقب مواجهة كولومبيا في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

مدرب أوروجواي: لم أر ما حدث عقب نهاية كولومبيا

دخل لاعبو أوروجواي، في اشتباكات عنيفة مع جماهير كولومبيا عقب انتهاء المباراة التي انتهت بخسارة كتيبة المدرب “بيلسا” بهدف نظيف.

وقال بييلسا في تصريحات إعلامية: “وقع بعض الجدال في وسط الملعب، وعندما رأيت ذلك يحدث ذهبت إلى غرفة خلع الملابس”.

تابع: “اعتقدت أنهم يشكرون الجماهير على مساندتهم، لكني علمت بعد ذلك أن هناك بعض المشكلات للأسف”.

وكان داروين نونيز، نجم أوروجواي وليفربول الإنجليزي، قد ذهب برفقة عدد من زملائه إلى المدرجات، للتشاجر مع مشجعي منتخب كولومبيا، عقب مباراة الفريقين قبل تدخل أفراد الأمن لتهدئة الوضع.