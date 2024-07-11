نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الوداد المغريي يعلن تعاقده مع رولاني موكوينا مدرب صنداونز السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الخميس نادي الوداد البيضاوي المغربي، بشكل رسمي، التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني السابق لفريق صنداونز، لتولي مهام تدريب الفريق في الموسم المقبل.

رولاني موكوينا مدربًا جديدًا لفريق الوداد المغربي

نشر الحساب الرسمي لفريق الوداد المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مرحبا بالمدير الفني الجديد: «مرحبًا بك على متن الطائرة، المدرب رولاني موكوينا».

واختتم الفريق المغربي: «على استعداد لقيادتنا إلى النصر».

وصرحت صحيفة «الرياضية» المغربية، أن المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، سيصل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك للانضمام إلى فريق للوداد الرياضي المغربي.