نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أتلتيك بلباو يفتح النار على برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب نيكو ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح جون أورياتي رئيس نادي أتلتيك بلباو، النار على إدارة برشلونة بسبب محاولاتها المستميتة للتعاقد نيو ويليامز لاعب الفريق، هذا الصيف.

رئيس أتلتيك بلباو: الاتحاد الإسباني لم يحمي نيكو ويليامز

قال جون أورياتي في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: “نيكو ويليامز اللاعب الملتزم جدًا بنادي أتلتيك بلباو وتعرض لسيل كبير من الأسئلة حول مستقبله بطريقة مفرطة وغير منضبطة، عندما يركز على المنافسة في كأس أوروبا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي لا يعرف كيف حمايته”.

وتابع: “الاحترام بين جميع العناصر التي تشكل كرة القدم هو شيء أساسي أو هكذا نتصوره في نادي أتلتيك، الذي ليس لديه صيغة إخضاع اللاعبين المتعاقدين مع أندية أخرى للضغط العام لمحاولة التعاقد معهم”.

وأضاف: “أتلتيك بلباو يطمح إلى الحد الأقصى بلا حدود. نحن نُظهر أن لدينا مشروعًا جذابًا وفائزًا للاعبين ومدربنا. والدليل هو أننا قمنا مؤخرًا بتجديد اثنين من لاعبينا الدوليين، سيمون (2029) وفيفيان (2031)، نيكو وقع العام الماضي حتى عام 2027، كما أن اللاعبين المرغوبين مثل سانسيت وبرادوس وجولين أجيريزابالا وباريديس ملتزمون أيضًا لعدة مواسم، على سبيل المثال لا الحصر”.

واختتم: "أتلتيك بلباو قادرٌ اقتصاديًا واجتماعيًا ورياضيًا على الحفاظ على جميع لاعبيه بما في ذلك نيكو ويليامز".