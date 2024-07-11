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أحمد جودة - القاهرة - إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، عن قرارها بالإجماع وقف برنامج الإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه.

جاء هذا القرار بعد انتهاك القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة، في إطار حرصها على احترام الرأي العام المصري ومواجهة فوضى الإعلام الرياضي بحسم.

المتحدة تنهي التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، بالإجماع عن وقف برنامج الإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه، مشددة على أن فوضى الإعلام الرياضي تستحق مواجهة حاسمة.

و أكدت الشركة في بيانها أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بها أمر غير مقبول، حيث تضع الشركة احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

حقيقة إيقاف برنامج أحمد شوبير

إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أكد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان أن انتهاك القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة غير مقبول، مشيرًا إلى أن احترام الرأي العام المصري هو أولوية قصوى للشركة.

و أضاف البيان أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستدعي مواجهة حاسمة لضمان حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويسعى إلى الصدق.

الشركة ملتزمة بتقديم إعلام مهني يحترم المشاهد، وستردع كل من يخالف المعايير المهنية التي التزمت بها منذ تأسيسها.

سبب ايقاف أحمد شوبير

بعد أزمة أحمد رفعت في مصر، تم إقالة الإعلامي الرياضي أحمد شوبير من قنوات "أون تايم سبورتس" بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول احتمالية تعاطي اللاعب الراحل أحمد رفعت للمنشطات، مما أدى إلى انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر عن إنهاء التعاقد معه بشكل فوري، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع قواعد السلوك المهني وسياسات المحتوى للشركة.

من هو أحمد شوبير ؟

أحمد شوبير هو لاعب كرة قدم ومعلق رياضي معروف، بدأ مسيرته الرياضية كحارس مرمى في النادي الأهلي المصري، حيث برع في حفاظه على مرمى الفريق وحقق عدة بطولات محلية وعربية وأفريقية.

بعد اعتزاله، انتقل إلى مجال الإعلام الرياضي حيث أصبح معلقًا ومقدمًا للبرامج الرياضية على القنوات التلفزيونية المصرية.

يُعرف شوبير بخبرته واحترافيته في تحليل مباريات كرة القدم وتغطية الأحداث الرياضية.