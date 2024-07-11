نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا البرتغالي يحسم صفقة لاعب هايدينهام الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن بنفيكا البرتغالي أتم الاتفاق مع هايدينهام الألماني علي ضم اللاعب يان نيكلاس بيست خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف فابريزيو أن اللاعب الألماني موجود حاليًا في لشبونة لإجراء الفحوصات الطبية قبل الاعلان الرسمي عن انتقاله إلي الفريق البرتغالي.

وأفاد أن يان نيكلاس البالغ من العمر 25 عام، اتفق مع إدارة بنفيكا علي التوقيع علي عقد يمتد 5 مواسم.

بنفيكا البرتغالي يضم نيكلاس

وشارك نيكلاس مع هايدنيهام الموسم الماضي في 31 مباراة، أحرز خلالهم 8 أهداف، وصنع 11 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن اللاعب الألماني أنتقل إلي صفوف هايدينهام قادمًا من فيردر بريمن عام 2022، بمقابل 350 ألف يورو.