نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة الكونفيدرالية الأفريقية تضع المصري في مواجهة الفائز من كيتارا و"ممثل" ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجريت قرعة البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وأسفرت عن مواجهة المصري للفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول التي تجمع بين فريق كيتارا إف سي الأوغندي والممثل الثاني لليبيا.

تأتي هذه المواجهة في إطار الدور التمهيدي الثاني من البطولة، حيث يسعى الفريق البورسعيدي لتحقيق بداية قوية في مشواره الأفريقي.

من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب خارج مصر في أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر المقبل، مما يضع الفريق أمام تحدٍّ كبير بعيدًا عن جمهوره وسيكون الجهاز الفني بقيادة المدير الفني مطالبًا بتحضير الفريق جيدًا لمواجهة الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة في الخارج.

أما مباراة الإياب، فستُقام في مصر في أحد أيام 20، 21، 22 من نفس الشهر، حيث يسعى المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لجماهير النادي التي تأمل في رؤية فريقها يتألق في المنافسات الأفريقية.

يسعى المصري لتحقيق إنجازات جديدة في البطولة الكونفيدرالية، التي تُعد واحدة من أبرز البطولات على الساحة القارية.

