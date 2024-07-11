نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موكوينا مدربًا لـ الوداد وتحديد منافسي الأهلي والزمالك وبيراميدز في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

رولاني موكوينا مدربًا جديدًا لفريق الوداد المغربي

أعلن اليوم الخميس نادي الوداد البيضاوي المغربي، بشكل رسمي، التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني السابق لفريق صن داونز، لتولي مهام تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الوداد المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مرحبا بالمدير الفني الجديد: «مرحبًا بك على متن الطائرة، المدرب رولاني موكوينا».

رئيس أتلتيك بلباو يفتح النار على برشلونة والاتحاد الإسباني بسبب نيكو ويليامز

فتح جون أورياتي رئيس نادي أتلتيك بلباو، النار على إدارة برشلونة بسبب محاولاتها المستميتة للتعاقد نيو ويليامز لاعب الفريق، هذا الصيف.

قال جون أورياتي في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: “نيكو ويليامز اللاعب الملتزم جدًا بنادي أتلتيك بلباو وتعرض لسيل كبير من الأسئلة حول مستقبله بطريقة مفرطة وغير منضبطة، عندما يركز على المنافسة في كأس أوروبا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي لا يعرف كيف حمايته”.

بيلسا يعلق على اشتباكات لاعبي أوروجواي مع جماهير كولومبيا

علق الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب الأوروجواي، على أحداث الشغب التي حدثت عقب مواجهة كولومبيا في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا.

دخل لاعبو أوروجواي، في اشتباكات عنيفة مع جماهير كولومبيا عقب انتهاء المباراة التي انتهت بخسارة كتيبة المدرب “بيلسا” بهدف نظيف.

منافس الأهلي في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا

أجريت اليوم الخميس قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأسفرت عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراتي جورماهيا الكيني والمريخ جوبا من جنوب السودان.

في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32)، سيواجه الأهلي الفائز من جورماهيا والمريخ جوبا، حيث ستقام مباراة الذهاب خارج مصر في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2024، بينما ستقام مباراة الإياب في مصر في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2024.

بيراميدز يواجه بطل زنزبار في دوري الأبطال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بيراميدز لنظيره نادي jku بطل زنزبار.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره في مباراة الذهاب خارج الأرض أحد أيام ١٦ أو ١٧ أغسطس المقبل.

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد مبلغ بيعه

الإعلامي محمد الليثي أكد موافقة النادي الأهلي على انتقال لاعب خط الوسط الجزائري، أحمد القندوسي، الذي يلعب حاليًا مُعارًا لنادي سيراميكا كليوباترا، إلى نادي الشمال القطري. يجري حاليًا التفاوض بشأن المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة.

تعرف على منافسي الزمالك والمصري في الكونفدرالية

انتهت أحداث قرعة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أعلنت عن طريق فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلي الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأعفى الكاف، فريقي الزمالك والمصري من خوض البطولة من الدور التمهيدي الأول من البطولة.