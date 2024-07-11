نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكم نهائي اليورو بين إسبانيا وإنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إختار الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لإدارة مباراة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا.

كما تم تعيين الفرنسي جيروم بريسارد حكما لتقنية الفيديو "الفار".

وسيدير ليتكسير مباراته الرابعة منذ بداية البطولة، وحيث حكم مباراتي كرواتيا وألبانيا والدنمارك وصربيا في دور المجموعات، ومباراة إسبانيا وجورجيا في دور ال16، من جانبه أدار مواطنه كليمان توربين ثلاث مباريات في بطولة أوروبا.

وإستفاد الحكم فرانسوا ليتكسير "35" عاما بشكل غير مباشر من إقصاء منتخب بلاده فرنسا من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا لأن تواجد المنتخب الفرنسي في النهائي كان سيمنعه من إدارة تلك المباراة.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد الفوز على فرنسا (2-1) في الدور نصف النهائي، وتأهلت إنجلترا إلى المباراة النهائية بعد تغلبها على هولندا (2-1) أيضا في نصف نهائي اليورو.

